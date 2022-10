Foot - Mercato

Transferts : Le RC Lens dévoile les secrets de cet énorme coup sur le mercato

Publié le 10 octobre 2022 à 01h15

Pierrick Levallet

Désormais bien établi en Ligue 1, le RC Lens peut remercier Franck Haise, mais aussi son directeur sportif Florent Ghisolfi. Cependant, ce dernier va rejoindre l’OGC Nice. Et initialement, il devait arriver avec Grégory Thil. Mais finalement, le responsable de la cellule de recrutement est resté au RC Lens. Et Arnaud Pouille a délivré les secrets de ce gros coup.

De retour en Ligue 1 en 2020, le RC Lens est désormais bien établi dans l’élite du football français. Si Franck Haise réalise un excellent travail, Florent Ghisolfi est également en grande partie responsable du succès des Sang et Or. Mais ce dernier, qui officiait au poste de directeur sportif, va rejoindre l’OGC Nice. Et initialement, il ne devait pas arriver les mains vides.

Thil envisagé pour remplacer Ghisolfi à Lens

En effet, Florent Ghisolfi devait au départ débarquer à l’OGC Nice avec Grégory Thil, son responsable de la cellule de recrutement. Mais finalement, le RC Lens a réussi à conserver ce dernier et envisagerait de lui offrir le poste de directeur sportif.

«On essaie d’être persévérant et convaincant»