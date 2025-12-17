Transferts : Le PSG tout proche de signer un phénomène !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Transféré de l'OL à Manchester City l'été dernier, Rayan Cherki aurait pu connaitre une trajectoire très différente puisque le PSG avait été tout proche de le recruter un an auparavant. Et John Textor, qui était le président lyonnais à cette époque, confirme que Cherki devait initialement signer au PSG.

Du haut de ses 22 ans, Rayan Cherki est considéré comme l'un des nouveaux phénomènes du football français. Manchester City n'a d'ailleurs pas hésité à miser aux alentours de 40M€ l'été dernier pour déloger le jeune attaquant français en provenance de l'OL, mais lors du mercato estival 2024, c'est le PSG qui devait initialement faire Rayan Cherki dans ses rangs pour une somme largement inférieure.

« Cherki devait aller au PSG » John Textor, l'ancien président de l'OL, a confirmé le transfert avorté de Cherki au PSG sur les ondes de RMC : « Écoutez, il y avait des promesses qui lui avaient été faites, selon lesquelles il pourrait partir plus tôt. Ces promesses sont arrivées sur mon bureau comme pour Barcola, Lukeba et d’autres. Cherki devait aller au PSG pour 15 millions. Il y avait une clause très inhabituelle dans son contrat, qui n’était pas une vraie clause libératoire, mais qui lui donnait tout de même une certaine marge de manœuvre pour partir », confie Textor.