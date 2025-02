Transferts : Le PSG réalise son rêve de gosse ?

Thomas Bourseau

Au PSG, force est de constater que Cher Ndour n'a pas fait sensation. Prêté à deux reprises depuis son arrivée en 2023 puis définitivement vendu à la Fiorentina pendant le mercato hivernal, le milieu de terrain italien de 20 ans compte bien à présent se rapprocher de son rêve ultime : la Squadra Azzurra.

Le Paris Saint-Germain n'a jamais vraiment compté sur Cher Ndour depuis sa signature du Benfica Lisbonne à l'été 2023. Il n'y a qu'à s'attarder sur ses deux prêts effectués depuis à Braga en seconde partie de saison dernière puis au Besiktas depuis l'été dernier. Néanmoins, afin que Marco Asensio puisse notamment s'installer en prêt dans la ville de Birmingham à Aston Villa, le milieu de terrain italien de 20 ans a été rappelé de son prêt au sein du club stambouliote.

Un nouvel attaquant en route vers la Juve ? Le PSG pourrait frapper un grand coup dès cet été ! ⚽️ https://t.co/ei7v49whtW — le10sport (@le10sport) February 5, 2025

«L’appel de mon pays était trop fort»

Dans la foulée, la Fiorentina a trouvé un accord pour le transfert de Cher Ndour avec le PSG contre un chèque de 5M€ plus un pourcentage à la revente promis au club de la capitale. A Florence, le natif de Brescia retrouve ses terres pour son plus grand bonheur. « L’appel de mon pays était trop fort. C'est vrai, il y avait vraiment beaucoup d'équipes qui me voulaient, mais la Fiorentina avec ce centre sportif je pense que c'est le bon endroit pour moi ».

«J'espère pouvoir intégrer l'équipe nationale, ce qui est le rêve que j'ai»

« Quand la nouvelle est tombée que je pouvais retourner en Italie, dès que j'ai entendu parler de la Fiorentina, toutes les autres portes se sont fermées pour moi. Florence était le bon endroit. Je suis heureux que l'entraîneur Spalletti ait parlé de moi, ainsi que de Casadei, et j'espère pouvoir intégrer l'équipe nationale, ce qui est le rêve que j'ai depuis que je suis enfant ». a affirmé Cher Ndour lors de sa conférence de presse de présentation en tant que joueur de la Fiorentina. Reste à savoir si son rêve international se réalisera avec la Squadra Azzurra.