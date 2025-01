Transferts : Le PSG provoque une guerre XXL sur le mercato !

La rédaction

Manchester United pourrait se séparer d’Alejandro Garnacho. Pas à la hauteur des attentes avec les Red Devils, l’attaquant argentin pourrait quitter le club pour 77M€. Naples serait sur le dossier pour pallier le départ de Khvicha Kvaratskhelia, parti au PSG. En Angleterre, Chelsea et Tottenham suivraient également la situation du joueur.

Cet hiver, le PSG a frappé un grand coup sur le mercato. Le club de la capitale s'est attaché les services de Khvicha Kvaratskhelia. Depuis, Naples s'est mis en quête de son successeur sur le marché des transferts. Les Azzurri auraient ainsi des vues sur un joueur de Premier League.

Garnacho pour remplacer Kvaratskhelia à Naples ?

Naples serait en effet intéressé par les services d'Alejandro Garnacho selon les informations de Caught Offside. Après avoir perdu leur joueur star Khvicha Kvaratskhelia, les Italiens souhaitent se renforcer sur les ailes et envisageraient sérieusement le recrutement de l'Argentin. Avec les 70M€ récupérés grâce au transfert du Géorgien vers le PSG, les dirigeants napolitains auraient les moyens de se positionner sur un tel dossier.

La concurrence se fait rude !

Cependant, d’autres clubs s’intéressent également à Alejandro Garnacho. D’après Caught Offside, Tottenham et Chelsea seraient sur les rangs pour le joueur des Red Devils. Les Blues semblent d’ailleurs être les plus intéressés et pourrait envisager de recruter l’attaquant argentin dès cet hiver.