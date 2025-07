Transferts : Le PSG lui a gâché ses adieux !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde des clubs samedi soir, Thomas Müller quant à lui a disputé son tout dernier match sous les couleurs du Bayern Munich. Véritable légende du club bavarois, l’ancien international allemand était très déçu de la défaite de son équipe et n’avait pas le cœur à revenir sur son passage au Rekordmeister.

Müller fait ses adieux au Bayern Munich

« Je suis reconnaissant et je ressens une profonde joie d’avoir disputé 25 années incroyablement intenses avec mon club de cœur. Je serai toujours lié au Bayern », confiait Thomas Müller le 5 avril dernier dans un message publié sur Instagram. Une décision qui était celle du Bayern Munich et non la sienne. « Même si cela ne correspondait pas à mes souhaits personnels, il est important que le club suive ses convictions. Je respecte cette décision, que le comité directeur et le conseil de surveillance n'ont certainement pas prise à la légère. »