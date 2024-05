Transferts : Le PSG l’attend, il lâche un indice sur son avenir !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain va disputer le dernier match officiel de sa saison samedi soir à Lille dans le cadre de la finale de la Coupe de France contre l’OL. Après quoi, il sera temps pour le champion de France de se concentrer sur son mercato et notamment le dossier Xavi Simons. Le principal intéressé a fait une annonce surprise.

Xavi Simons (21 ans) a déjà bien voyagé depuis le début de sa carrière a fait le gros de sa formation en Espagne au FC Barcelone avant de débarquer au PSG à l’été 2019 à la grande surprise du Barça après quelques désaccords sur son nouveau contrat. À Paris, le milieu offensif et ailier n’a pas eu un temps de jeu très important avec l’équipe première, mais le club parisien savait pertinemment à quel point il pourrait lui être utile à l’avenir.

Xavi Simons annonce que «c’est fini» à Leipzig ?

C’est pourquoi, lorsqu’il s’en est allé au PSV Eindhoven libre de tout contrat pendant le mercato estival de 2022, les dirigeants du PSG ont bien pris le soin d’inclure une clause de rachat de 6M€. Et la suite, on la connaît. Simons a brillé aux Pays-Bas et a de par ses performances incité le Paris Saint-Germain à le rapatrier. En raison de la concurrence en attaque, le PSG l’a prêté au RB Leipzig qui aimerait le conserver outre l’expiration de son prêt cet été. Néanmoins, tout semble déjà terminé si l’on en croit ses propos lors d’un live pour Bass QIfoot. « Mes gars à Leipzig ? Il y a (Mohamed) Simakan, Castello (ndlr Lukeba), El Chadaille aussi (ndlr Bitshiabu). On est un bon groupe. Si je me sens bien là-bas ? Oui, bien sûr. On est tous ensemble. Maintenant c’est fini, maintenant il y a l’Euro, mais c’est vraiment bien, j’ai trop kiffé ». a confié Xavi Simons au cours d’un live pour Bass QIfoot.

Le PSG attend la réponse de Xavi Simons

le10sport.com vous dévoilait le 26 avril dernier que le Paris Saint-Germain était déjà en attente de la décision finale de Xavi Simons. Le joueur avait négocié l’été dernier le fait d’avoir le droit de réclamer un bon de sortie dans le club de son choix à son retour à Paris si telle était sa volonté. Et à ce jour, aucune décision n’est arrêtée. Le ton est donné, mais le FC Barcelone et le Bayern Munich resteraient particulièrement intéressés par le profil de l’international néerlandais.