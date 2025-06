Transferts : Le PSG lâche 45M€ pour un «petit de banlieue», c’est le jackpot !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a misé gros en recrutant Willian Pacho pour 45 millions d'euros, un pari qui s'est révélé fructueux. En une saison, le défenseur équatorien de 23 ans s'est imposé comme un pilier incontournable de l’équipe dirigée par Luis Enrique, de quoi séduire Mamadou Sakho, ancien défenseur du club.

« On dirait qu’il vient du 9-3 »

Ce dimanche, Willian Pacho disputait son 56e match de la saison à l’occasion du huitième de finale de la Coupe du monde des clubs face à l’Inter Miami (4-0), de quoi impressionner un peu plus Mamadou Sakho, dithyrambique à son égard après la partie. « Ça fait plaisir de voir un Pacho taille patron aujourd’hui, comme on l’a vu très souvent cette saison, a réagi le joueur formé au PSG, sur le plateau de DAZN. C’est un jeune bourré de talent, j’espère qu’il va rester longtemps au Paris Saint-Germain, avec ce qu’il montre, je le dis et je le répète, il me fait penser à un petit de banlieue. On dirait qu’il vient du 9-3 avec sa rage. (…) Je sais que ça rend fiers les parisiens et toute la banlieue. Avoir des joueurs qui jouent avec le cœur, cette hargne, on en a besoin à Paris. Bien sûr avec la finesse technique des milieux de terrain, mais toujours avoir des guerriers sur le terrain, je pense que c’est important et que ça représente la capitale. »