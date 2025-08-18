Transferts : Le PSG confirme pour Hakimi !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il a été question du recrutement d'un nouveau latéral droit cet été au PSG pour seconder Achraf Hakimi et le faire régulièrement souffler, Luis Enrique a pris une décision radicale à ce sujet. Le coach parisien ne prendra personne, et comptera sur João Neves ou Warren Zaïre-Emery pour dépanner à ce poste en cas de besoin.

C'est un fait, le PSG est relativement calme en cette période de mercato estival et n'a enregistré que trois renforts : Renato Marin (libre), Lucas Chevalier (55M€ bonus compris) et llya Zabarnyi (67M€ bonus compris). Mais qu'en est-il du poste de latéral droit, pour lequel Achraf Hakimi n'a plus aucune doublure officielle depuis le départ du jeune Yoram Zague ? Ce dossier avait été évoqué comme une priorité pour le PSG cet été, mais Luis Enrique en a décidé autrement.

Pas de nouveau latéral au PSG Début août, sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Walid Acherchour indiquait noir sur blanc que l'entraîneur du PSG ne prévoyait aucun renfort pour épauler Achraf Hakimi : « L'info que j'ai sur le dossier du latéral au PSG, c'est qu'ils ne vont prendre personne ni à gauche ni à droite. Luis Enrique va faire jouer Joao Neves ou Zaïre-Emery en doublure d'Hakimi et à gauche Lucas Hernandez. Dans la tête de Luis Enrique, Hakimi est un milieu de terrain vu qu'ils jouent à trois derrière et qu'il a tout le couloir », avait-t-il confié. Et l'entraîneur espagnol du PSG a lui-même confirmé.