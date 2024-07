Transferts : Le PSG chasse un «joueur fantastique», le Barça jubile !

Thomas Bourseau

En coulisses, le PSG ne resterait pas insensible au profil de Lamine Yamal (17 ans). Le meilleur jeune joueur de l’Euro s’est bien distingué en Allemagne et avec le FC Barcelone tout le long de la saison dernière. De quoi donner des idées au PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Mais le plan tomberait à l’eau au vu de la position du Barça et l’annonce de l’entraîneur Hans-Dieter Flick.

Le Paris Saint-Germain va devoir avancer sans Kylian Mbappé, le meilleur buteur de l’histoire du club a mis les voiles vers l’Espagne et le Real Madrid afin de rejoindre son « club de rêve ». C’est du moins les propos tenus par le principal intéressé sur ses réseaux sociaux puis en conférence de presse. Le Parisien révélait il y a plusieurs semaines de cela que le PSG se pencherait sur le profil de Lamine Yamal (17 ans). EFE a révélé que le champion de France aurait même formulé une offre de 250M€ au FC Barcelone pour la jeune pépite issue de La Masia.

Le PSG recalé par le Barça pour Lamine Yamal

Le FC Barcelone aurait repoussé l’offre du Paris Saint-Germain et ne voudrait absolument pas se séparer de sa pépite. Pour autant, le PSG ne jetterait pas l’éponge et garderait le dossier Yamal ouvert, mais pas seulement. Le club de la capitale garderait tout autant un œil sur l’opération Nico Williams, Jadon Sancho, Khvicha Kvaratskhelia et d’autres. Et qu’en pense le FC Barcelone ? Hans-Dieter Flick est monté au créneau sur la saison XXL de Yamal, élu meilleur jeune joueur de l’Euro qu’il a remporté avec la sélection espagnole.

«Il fait partie de l'équipe et il donne de bons moments»

« Il a passé une excellente année. Il s'est beaucoup amélioré. Il faut prendre les choses étape par étape. Je pense que c'est un bon gars. Il fait partie de l'équipe et il donne de bons moments, mais il peut s'améliorer. C'est notre travail. C'est un joueur fantastique ». a confié l’entraîneur du FC Barcelone en conférence de presse dans des propos rapportés par Marca.