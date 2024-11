Transferts : Le PSG a trouvé son nouveau «leader» ?

Pierrick Levallet

Le PSG n’a recruté que des éléments jeunes cet été sur le mercato. Le club de la capitale a notamment déboursé 40M€ pour s’attacher les services de Willian Pacho (23 ans). Le défenseur central équatorien s’est déjà fait une place de choix dans le onze de Luis Enrique. Et certaines de ses qualités pourraient lui permettre d’avoir un rôle encore plus important à l’avenir.

Le PSG s’en est tenu à sa nouvelle ligne directrice cet été. Terminé le « bling-bling » et l’accumulation des stars, le club de la capitale veut désormais miser sur la jeunesse. Les Rouge-et-Bleu sont ainsi allés chercher des joueurs comme Désiré Doué (19 ans) et João Neves (20 ans). Les dirigeants parisiens ont également déboursé 40M€ pour mettre la main sur Willian Pacho (23 ans). Et le défenseur central équatorien n’a pas mis longtemps pour s’imposer dans le onze de Luis Enrique.

«Il ne triche pas»

Willian Pacho a déjà rétrogradé Lucas Beraldo dans la hiérarchie des défenseurs au PSG. Et pour Éric Junior Dina Ebimbe, ce n’est pas vraiment étonnant. « C’est un leader dans l’âme, quelqu’un de très professionnel et qui est toujours régulier dans ses performances. Il finit les matchs sur les genoux parce qu’il donne tout à chaque fois. Il ne triche pas » a lancé son ancien coéquipier à l’Eintracht Francfort dans des propos rapportés par Le Parisien.

Willian Pacho, bientôt le nouveau patron du PSG ?

Le média francilien ajoute que Willian Pacho a également montré certaines qualités inattendues que le PSG ne lui connaissait pas. Le joueur de 23 ans s’est notamment montré à l’aise devant les médias après le match nul contre le PSV Eindhoven (1-1). L’international équatorien avait tenu un discours calme et rassurant. De ce fait, le PSG pourrait réfléchir à lui donner plus de responsabilités à l’avenir. Willian Pacho étant doté d’une marge de progression assez conséquente, la formation parisienne s’est peut-être trouvé un nouveau patron. À suivre...