PSG : Le nouveau crack a 50M€ présente ses excuses

En déplacement à Clermont samedi, le PSG n'est pas parvenu à trouver la faille et a finalement dû se contenter d'un match nul et vierge contre son adversaire du jour (0-0). Titularisé pour l'occasion, Bradley Barcola a rendu une copie plutôt décevante, et le nouvel attaquant du PSG a d'ailleurs fait son mea culpa.

Le PSG souhaitait enchainer six jours après son carton dans le Classico contre l'OM (4-0), et se rendait donc plein d'ambitions samedi à Clermont. Mais finalement, les hommes de Luis Enrique ont manqué de réaliste dans le dernier geste malgré un nombre important d'occasions, et ont dû se contenter du match nul (0-0). Bradley Barcola enchainait pour l'occasion une nouvelle titularisation, mais le nouvel attaquant du PSG, attiré cet été pour 50M€, n'a pas été à la hauteur de l'évènement avec une performance en demi-teinte.

« Je n’ai pas fait une belle prestation »

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Barcola a d'ailleurs fait son mea culpa : « Je n’ai pas forcément fait une belle prestation. Je n’ai pas réussi à trouver mes marques sur ce match-là. Collectivement, on a réussi à se créer pas mal de situations mais on n’a pas réussi à vraiment déclencher ce petit truc pour marquer. C’est pour ça que ce soir, on a beaucoup de regrets (…) Faire une prestation comme ça, on est tous déçus », indique le jeune attaquant français du PSG, qui regrette donc sa performance ainsi que le résultat final.

« C’est une contre-performance »