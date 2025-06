Transferts : Le clash à l’origine de son départ du PSG !

Recruté par le PSG à l’été 2000, Stéphane Dalmat ne sera finalement resté que quelques mois au sein du club de la capitale. En effet, celui qui jouait milieu de terrain a très rapidement fait ses valises pour rejoindre l’Inter Milan. Il faut dire qu’entre Dalmat et Luis Fernandez, l’entraîneur du PSG de l’époque, ça n’allait clairement pas.

Entraîneur du PSG une première fois entre 1994 et 1996, Luis Fernandez finit par revenir au sein du club de la capitale quelques années plus tard. En effet, en 2000, le technicien français retrouve le banc parisien. Au grand dam de certains. C’est notamment le cas de Stéphane Dalmat , tout juste arrivé au PSG , pour qui ça n’a pas collé avec Luis Fernandez .

« Ça n’allait pas, il y avait des clashs à chaque fois »

« Et puis à l’entraînement ça n’allait pas, il y avait des clashs à chaque fois. Après je ne jouais plus, j’avais perdu la confiance. J’avais 20-21 ans. J’ai la proposition de l’Inter, Luis Fernandez voulait Vampeta, joueur confirmé, international brésilien. On trouve un accord et on a fait cet échange. Moi, j’étais gagnant. Je l’ai dit plusieurs fois, Luis m’a fait un beau cadeau de Noël », a poursuivi Stéphane Dalmat, qui aura donc quitté le PSG pour rejoindre le championnat italien et l’Inter Milan, club qu’il aura quitté en 2005.