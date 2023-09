Transferts : La grande annonce, le transfert d’Haaland relancé ?

Thomas Bourseau

Serial buteur de Manchester City depuis ses débuts chez les Skyblues, Erling Braut Haaland impressionne le Real Madrid qui n’aurait pas encore jeté l’éponge. Sa représentante Rafaela Pimenta a même fait perdurer le suspense dernièrement, mais Manchester City préparerait un sale coup aux Merengue. Explications.

Erling Braut Haaland a beaucoup fait parler de lui la saison passée, tant sur le terrain qu’en dehors. Vainqueur d’un triplé historique avec Manchester City, le Norvégien a été annoncé sur le départ du côté du Real Madrid en parallèle de l’interminable feuilleton autour de Kylian Mbappé qui est finalement resté au PSG une saison de plus.

L’agent d’Haaland ne ferme pas la porte au Real Madrid, mais…

Invitée à s’exprimer sur la situation de son client, Rafaela Pimenta a laissé le doute planer sur la suite des opérations pour Erling Braut Haaland en tenant le discours suivant à El Chiringuito ces derniers temps. « Je pense que tout le monde parle beaucoup. C’est trop tôt. Ça ne me parait pas très élégant de parler d’un club quand votre joueur joue dans une autre équipe. Un transfert au Real Madrid en 2024 ? Ce serait parler de contrat et en tant qu’avocate, je ne peux pas le faire. Laisser la porte ouverte peut signifier beaucoup de choses. Le plus important c’est que nos joueurs aient la sensation d’avoir leur destin entre leurs mains. C’est très important. Si Erling Haaland est prêt à découvrir un nouveau championnat ? Vous devez lui demander ».

Le plan machiavélique de City : retirer la clause libératoire de son contrat