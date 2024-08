Transferts : Incroyable, un gardien donne son accord à l’OM !

Thomas Bourseau

Du côté de la cité phocéenne, le recrutement d’un gardien de but est devenu vital au vu de la blessure au genou de Ruben Blanco alors qu’en parallèle, le départ de Pau Lopez est toujours d’actualité. C’est pourquoi les dirigeants de l’OM songeraient entre autres à Mory Diaw. Le portier de Clermont Foot aurait déjà donné une réponse positive à l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille souhaite mener à bien le recrutement d’un nouveau gardien. Pau Lopez est toujours sur le départ et ne serait d’aucune utilité dans l’esprit de Roberto De Zerbi, nouvel entraîneur de l’OM. Et en parallèle, Ruben Blanco a contracté une blessure au genou qui le rend indisponible pour les prochains mois. L’urgence est de mise dans les bureaux des dirigeants de l’OM afin d’injecter du sang neuf dans ce secteur de jeu.

L’OM chasse Mory Diaw, profil validé par Roberto De Zerbi ?

Pour ce faire, Pablo Longoria aurait activé la piste menant à Mory Diaw (31 ans) et sous contrat au Clermont Foot jusqu’à l’été 2026 de par sa prolongation signée en août 2023. Le profil du portier sénégalais répondrait à certains critères de sélection de Roberto De Zerbi si l’on en croit les informations communiquées par La Minute OM sur son compte X lundi soir. Et d’ailleurs, une grande nouvelle serait d’ores et déjà arrivée aux oreilles du président Longoria et de son conseiller sportif Mehdi Benatia.

Mory Diaw dit oui à l’OM !

En effet, d’après La Minute OM, Mory Diaw serait déjà prêt à tourner la page Clermont Foot seulement une année après sa prolongation de contrat et deux saisons après y avoir déposé ses valises. Le gardien formé au PSG et à Versailles aurait donné son aval à l’Olympique de Marseille pour sa venue. Reste à savoir quelle tournure prendra le dossier Diaw et quelles seront les modalités de l’opération…