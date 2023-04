Transferts : Il snobe le PSG et le clame haut et fort

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Seko Fofana a ignoré les appels de phare du PSG avant de prolonger son contrat avec le RC Lens. Alors qu'il va affronter le club parisien au Parc des Princes ce samedi, le capitaine sang-et-or a affirmé qu'il ne regrettait pas du tout son choix.

En quête de nouveaux milieux de terrain, le PSG a bouclé quatre nouvelles signatures lors du dernier mercato estival : Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. En parallèle, Luis Campos a essayé d'offrir Seko Fofana - qui brillait du côté du RC Lens durant la saison 2021-2022 - à Christophe Galtier. Toutefois, le conseiller football du PSG n'a pas réussi à convaincre l'international ivoirien.

Fofana assume son choix d'avoir snobé le PSG

En effet, Seko Fofana a préféré rempiler avec le RC Lens, plutôt que de tenter une nouvelle aventure au PSG. Désormais lié aux Sang-et-Or jusqu'au 30 juin 2025, le milieu de terrain de 27 ans va se déplacer avec son équipe au Parc des Princes ce samedi. Présent en conférence de presse pour l'occasion, Seko Fofana a été invité à revenir sur son transfert avorté au PSG. Et le capitaine du RC Lens a fait clairement savoir qu'il ne regrettait pas d'avoir snobé le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi.

«Ne pas avoir rejoint le PSG n'est pas une déception»