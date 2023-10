Transferts : Il se rate à l’OM et prend «sa revanche»

Thomas Bourseau

Comme Steve Mandanda, Brice Samba est passé par le centre de formation du Havre avant de signer à l’OM. Cependant, après son échec au sein du club marseillais pour diverses raisons, Samba s’est exilé en Angleterre pendant trois ans avant de revenir en France à Lens pour y prendre sa « revanche ».

Brice Samba est devenu international français en cette année 2023. Grâce à ses performances avec le RC Lens, le sélectionneur Didier Deschamps l’appelle en équipe de France. Mais cette route fut longue et a notamment requis une sortie d’autoroute critique après un échec à l’OM.

«L’OM ? Je me suis totalement trompé»

Pour le Canal Champions Club, Brice Samba s’est livré à ce sujet. « Quand je sors du centre de formation du Havre, tout se passait bien. J’arrive à Marseille à 18 ans, on me promet la succession de Mandanda, donc pour moi, c’est la suite logique. Mais à un moment donné, on se rend compte qu’il faut aller chercher les choses, que l’on ne va rien me donner. Je pensais, peut-être, que les choses allaient arriver rapidement. En fait, je me suis totalement trompé ».

«Mon retour en Ligue 1 ? C’est une revanche»