Transferts : Il quitte le PSG et désigne le responsable !

Cet hiver, le PSG a fait le ménage au sein de l'effectif de Luis Enrique. Dans les dernières heures du mercato hivernal, on a notamment assisté au départ de Marco Asensio. Ayant quelque peu disparu de la circulation dernièrement, l'Espagnol va tenter de se relancer avec Aston Villa. Le tout sous les ordres d'un certain Unai Emery.

Marco Asensio va désormais évoluer à Aston Villa. Plus dans les petits papiers de Luis Enrique au PSG, l'Espagnol a été envoyé en prêt du côté de la Premier League. A 29 ans, il débarque donc à Birmingham pour évoluer avec Unai Emery. L'ancien entraîneur du PSG n'est d'ailleurs pas totalement étranger à cette opération.

« L'une des clés pour que je vienne ici »

Débarqué à Aston Villa, Marco Asensio a livré ses premiers mots sur le site des Villans. Le joueur prêté par le PSG a alors notamment fait savoir : « Je suis très heureux de rejoindre Aston Villa. Unai est un entraîneur que je connais depuis un moment. Il a eu une grande carrière, c'est un grand entraîneur, il a été l'une des clés pour que je vienne ici étant donné comme il veut jouer au football. J'aime ça, ça me convient parfaitement, c'est une personne très importante de pourquoi je suis ici ».

« C'était un objectif dans ma carrière »

« Beaucoup de mes coéquipiers ont parlé de la Premier League, ils ont dit que c'était le meilleur championnat du monde pour de nombreuses raisons : à cause des joueurs, des supporters, de la concurrence, chaque match est très difficile, le niveau est très très élevé. C'est quelque d'incroyable de pouvoir jouer en Premier League. J'ai hâte de me mesurer aux meilleures équipes du monde chaque week-end. C'est quelque chose pour un joueur comme moi. C'était un objectif dans ma carrière et je suis heureux de pouvoir l'atteindre maintenant », a poursuivi Marco Asensio, plus excité que jamais à l'idée de faire ses grands débuts en Premier League avec Aston Villa.