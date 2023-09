Transferts : Il annonce un changement avec son départ du PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG en 2019, Adrien Rabiot avait fini par s'en aller libre en direction de la Juventus Turin alors que ses relations avec la direction parisienne n'étaient plus du tout au beau fixe. Et le milieu de terrain de 28 ans assure avoir beaucoup évolué depuis son départ du PSG.

Comme beaucoup de titis issus du centre de formation du PSG, Adrien Rabiot (28 ans) avait décidé de quitter le club de la capitale pour vivre une autre expérience. Les faits datent de 2019, alors que l'international français arrivait à cette époque au terme de son contrat avec le PSG, et Rabiot avait finalement opté pour la Juventus Turin.

« L’Italie m’a fait progresser »

Et dans les colonnes de L'EQUIPE, l'international français se confie sur son évolution depuis son départ du PSG pour les Bianconeri : « Je suis devenu dur ? C'est à mon arrivée en Italie, surtout. On disait que j'étais assez nonchalant avant, c'est un terme qui est souvent revenu. Je ne me serais pas qualifié moi-même de nonchalant, mais c'est vrai que j'avais moins ce côté guerrier, fort sur le terrain, qui peut aimer faire mal dans le duel. L'Italie m'a fait progresser à ce niveau-là », confie Rabiot.

Un autre joueur

Quoi qu'il en soit, Adrien Rabiot a changé de statut en équipe de France depuis son départ du PSG, puisqu'il fait désormais partie des éléments indéboulonnables de Didier Deschamps dans l'entrejeu. Son choix de carrière semble donc avoir porté ses fruits.