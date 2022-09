Foot - Mercato

Transferts : Griezmann est dans la tourmente, il vole à sa rescouss

Publié le 17 septembre 2022 à 16h30 par Thomas Bourseau

Cantonné à un rôle de joker de luxe depuis le début de la saison en raison de l’imbroglio entre le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid sur les conditions de l’option d’achat de 40M€ incluse dans son prêt, Antoine Griezmann compte bien inverser la tendance et peut compter sur le soutien de son coéquipier Jan Oblak.

Antoine Griezmann ne traverse pas un début de saison facile au Wanda Metropolitano. En raison d’un désaccord sur les modalités de l’activation de l’option d’achat de 40M€ convenue en août 2021 entre le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid pour le prêt du Français, Griezmann n’est que partiellement utilisé par Diego Simeone depuis le coup d’envoi de la saison.

« Le meilleur endroit pour moi, pour ma famille, là où je suis le plus heureux »

L’objectif de l’Atletico de Madrid est de ne pas faire jouer Antoine Griezmann plus de trente minutes à chacune des sorties des Colchoneros afin qu’ils ne se retrouvent pas dans l’obligation de lever l’option d’achat en question. Une situation difficile pour le champion du monde qui a avoué à Prime Video Sport être pourtant pleinement heureux à l’Atletico de Madrid. « Vous faites tourner le globe et vous l'arrêtez juste ici, c'est le meilleur endroit pour moi, pour ma famille, là où je suis le plus heureux. Je suis fier de faire partie de ce club ».

« Je suis en train de faire en sorte que les gens retombent amoureux de moi »

Dans des propos rapportés par The Athletic , Antoine Griezmann a notamment fait part d’un travail de fond depuis son retour à l’Atletico de Madrid de regagner le coeur des supporters et de l’opinion publique à Madrid après son départ pour le FC Barcelone en 2019 seulement une année après avoir prolongé son contrat. « Je comprends que certaines personnes ne sont toujours pas satisfaites de ma présence ici, et j'essaie de travailler à 10 000 % pour renverser la situation. Je suis en train de faire en sorte que les gens retombent amoureux de moi ».

« Il fait tout ce qu'il peut pour aider l'équipe et le club »