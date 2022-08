Foot - Mercato - FC Nantes

Transferts - FC Nantes : Révélations sur le mercato d'Alban Lafont

Publié le 20 août 2022 à 16h45 par La rédaction

Vendredi dernier, Antoine Kombouaré a poussé un coup de gueule auprès de sa direction. Le coach nantais n'est pas satisfait du mercato et veut bloquer le départ de ses joueurs, même de ceux qui bénéficiaient d'un bon de sortie en début de mercato. Parmi eux, Alban Lafont, titulaire indiscutable au poste de gardien de but. Mais le portier serait finalement prêt à rester une saison de plus.

La situation est tendue au FC Nantes ces dernières semaines depuis qu'Antoine Kombouaré a mis la pression sur ses dirigeants et espérant conserver les joueurs qui avaient un bon de sortie en début de mercato. Or, le coach nantais pourra compter sur eux pour la rencontre face à l'OM ce samedi. Alban Lafont devrait garder les cages nantaises.

Aucune offre pour Lafont

Alors qu'il bénéficie d'un bon de sortie, Alban Lafont ne possède d'aucune offre concrète d'après L'Equipe . Le marché des gardiens a été peu animé durant ce mercato et les cadors européens ne se sont pas renforcer à ce poste, préférant renouveler la confiance à leur titulaire actuel. Cela pourrait pousser le Nantais à rester une saison de plus.

Lafont parti pour rester ?