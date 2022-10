Foot - Mercato - FC Nantes

Transferts - FC Nantes : Après le mercato, un nouveau clash éclate

Publié le 4 octobre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

Après un mercato très agité, Ludovic Blas est finalement resté au FC Nantes, mais son rendement depuis le débuté de saison est très insuffisant. Antoine Kombouaré n'a d'ailleurs pas manqué de le faire savoir, ce qui a valu une réponse claire du numéro 10 des Canaris.

Cet été, Ludovic Blas s'est retrouvé au cœur d'un feuilleton qui aurait pu le voir partir au LOSC. Finalement, le numéro 10 est resté, mais son début de saison est loin de répondre aux attentes. Par conséquent, Antoine Kombouaré a décidé de se passer de Ludovic Blas au coup d'envoi du match contre l'AS Monaco, lourdement perdu (1-4). Et le Kanak a expliqué son choix.

Kombouaré déçu par Blas...

« Ludovic Blas sur le banc ? C’est un choix sportif ! Aujourd’hui, Ludo n’est pas à son niveau, il ne faut pas avoir peur des mots. Ce n’est pas faute d’entretiens que j’ai eus avec lui. Je veux le retrouver. Bien sûr, il a des raisons avec le non départ à Lille, le contrecoup mais il faut se mettre dedans. Mais aujourd’hui on a trop de joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Dans l’agressivité, la capacité à vouloir prendre le ballon et faire des différences. Ludo, l’année dernière c’est le joueur qui dribblait le plus en Europe. Aujourd’hui, il n’y a plus de dribble. Il n’est pas le seul. Simon peut faire beaucoup mieux. On a vu l’entrée de Ganago, d’Evann, aujourd’hui on dit qu’on a pris des buts mais devant, même le but qu’on a marqué l’a été par l’adversaire », confiait-il en conférence de presse

... qui lui répond