FC Nantes : Après son transfert avorté, il répond à Kombouaré

Publié le 3 octobre 2022 à 13h10 par Arthur Montagne

Cet été, Ludovic Blas a décidé de rester au FC Nantes alors qu'il semblait proche de rejoindre le LOSC. Cependant, le début de saison du numéro 10 des Canaris est loin de répondre aux attentes, au point qu'Antoine Kombouaré l'ait laissé sur le banc à Monaco ce week-end. Une situation qui agace Ludovic Blas.

Au cœur d'un dossier brûlant sur le mercato, Ludovic Blas est finalement resté au FC Nantes après être passé proche d'un transfert au LOSC. D'abord soulagé, Antoine Kombouaré constate désormais que son numéro 10 n'a pas le même rendement que la saison dernière, ce qui l'a poussé à faire débuter Ludovic Blas sur le banc contre l'AS Monaco ce week-end. Un choix que le Kanak avait justifié.

📺 Coach Kombouaré après #ASMFCN pic.twitter.com/TXabCX1lQk — FC Nantes (@FCNantes) October 3, 2022

Kombouaré tacle Blas

« Ludo, l’année dernière c’est le joueur qui dribblait le plus en Europe. Aujourd’hui, il n’y a plus de dribble. Il n’est pas le seul. Simon peut faire beaucoup mieux. On a vu l’entrée de Ganago, d’Evann, aujourd’hui on dit qu’on a pris des buts mais devant, même le but qu’on a marqué l’a été par l’adversaire », assurait Antoine Kombouaré en conférence de presse. Et visiblement, Ludovic Blas n'a pas apprécié.

«Il ne faut pas me demander à moi, je pensais que j’allais jouer»