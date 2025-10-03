Transferts en urgence : Le PSG a déjà pris sa décision !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après un mercato estival plutôt discret, le PSG peut-il déjà envisager un gros coup en janvier prochain ? Le club de la capitale, avec sa nouvelle politique de recrutement, n’a pas pour habitude d’empiler les joueurs. Pour le journaliste Dominique Sévérac, les dirigeants parisiens ne se forceront pas forcément à signer un nouveau joueur cet hiver.

Le mercato estival du PSG a été plutôt léger cet été. Avec les arrivées de Renato Marin, Lucas Chevalier, et Illya Zabarnyi, le club de la capitale a surtout décidé de ne pas modifier sa colonne vertébrale. Tous les joueurs majeurs sont restés, et les dirigeants parisiens ne se sont pas inquiétés.

Le PSG avait frappé fort en janvier avec Kvaratskhelia Cependant, en janvier dernier, alors en plein milieu de saison, le PSG avait décidé de frapper un très gros coup avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier géorgien avait alors rapidement acquis une place de titulaire, permettant au club parisien de passer un vrai cap, notamment en Ligue des Champions. De quoi imaginer un scénario similaire pour le prochain mercato hivernal ? Pas sûr selon Dominique Sévérac.