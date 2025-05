Transferts de stars : L'OM confirme !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plusieurs stars confirmées telles que Kevin De Bruyne ou encore Leroy Sané seront disponibles sur le marché des transferts cet été, et l’OM est annoncé comme un point de chute plausible. Mais comme l’a fait Pablo Longoria, le directeur sportif marseillais Medhi Benatia confirme que l’OM ne tentera rien avec ces grands noms.

« Si on prend un joueur avec un salaire démesuré par rapport aux autres, qui ont qualifié le club en Ligue des Champions, ce serait un manque de respect et ça déséquilibrerait le vestiaire aussi », confiait Pablo Longoria lundi en conférence de presse, et le président de l’OM démentait ainsi tout intérêt pour Kevin De Bruyne (33 ans, Manchester City) et Leroy Sané (29 ans, Bayern Munich), deux stars qui seront pourtant libres sur le marché cet été. Et leurs noms ont été évoqués pour renforcer l’OM.