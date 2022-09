Foot - Mercato - OM

Transferts : Courtisé par le Milan AC, il n’a pas pu refuser l’OM

Publié le 22 septembre 2022 à 04h45 par Thibault Morlain

A 18 ans, Jelle Van Neck a rejoint l’OM lors du dernier mercato estival. Le portier belge était d’ailleurs également dans le viseur du Milan AC. Mais encore les deux clubs européens, la balance a donc penché pour les Phocéens, un projet que Van Neck ne pouvait pas refuser comme il l’a révélé.

Cet été, Pablo Longoria s’est activé pour renforcer l’OM, mais également l’équipe B. En ce sens, Jelle Van Neck a ainsi été recruté en provenance du Club NXT. Le voilà désormais gardien de l’équipe B de l’OM. Une immense joie pour Van Neck, qui ne pouvait pas dire non à une telle opportunité.

« Mon agent était en contact avec l'AC Milan et Marseille »

Rapporté par Nieuwsblad , Jelle Van Neck est revenu sur les coulisses de son contrat à l’OM. Et tout d’abord, il a notamment révélé que son agent discutait également avec le Milan AC : « Mon agent était en contact avec l'AC Milan et Marseille ».

« Je ne pouvais vraiment pas refuser »