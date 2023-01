Transferts : Coup d'arrêt brutal pour l'ASSE, grand danger sur le mercato ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE a débuté son mercato, tambour battant, en s'attachant les services de trois joueurs : Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah et Gautier Larsonneur. Un recrutement loin d'être terminé. Le club stéphanois voudrait aussi acter l'arrivée d'Irvin Cardona (Brest). Mais avant toute chose, les Verts vont devoir dégraisser, ce qui est loin d'être une tâche aisée.

L'ASSE met son mercato en stand-by

Selon les informations de But Football Club , le recrutement de l'ASSE est loin d'être terminé. Le nom d'Irvin Cardona (Brest) est cité pour renforcer le secteur offensif et apporter plus de solutions à Gaëtan Charbonnier. Un piston gauche et un défenseur central seraient aussi attendus. Mais ces dossiers sont à l'arrêt.

Krasso pourrait le débloquer, mais...