Transferts : Ce joueur du PSG lance un appel aux autres clubs !

Au même titre que Kylian Mbappé, Keylor Navas et Layvin Kurzawa, Alexandre Letellier a récemment annoncé son départ du PSG en fin de contrat et se retrouve désormais libre sur le marché des transferts. Désireux de continuer au plus haut niveau, le gardien de 33 ans passe un appel sur le marché des transferts.

Quatrième dans la hiérarchie des gardiens du PSG cette saison derrière Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas et Arnau Tenas, Alexandre Letellier (33 ans) ne continuera pas l’aventure avec son club formateur. Le PSG a décidé de ne pas prolonger son contrat, et l’ancien joueur du SCO Angers se retrouve ainsi libre sur le marché des transferts avec de solides ambitions pour la suite de sa carrière.

« Un projet où je vais pouvoir jouer »

Interrogé dans les colonnes du Parisien , Letellier affiche ses ambitions pour son futur club : « J’espère trouver un projet où je vais pouvoir jouer. Je suis ouvert à beaucoup de choses, mon envie principale serait de repartir à l’étranger. Après, on ne sait pas de quoi demain sera fait, ni quelles seront les opportunités. J’ambitionne de retrouver un projet où ma famille et moi, on se sentira bien », indique le gardien formé au PSG.

« Fermé à rien »