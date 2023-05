Transferts : Annoncé au PSG, il affole les réseaux sociaux !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le mercato promet d’être agité au PSG, les pistes sont déjà nombreuses dans la capitale, et le nom de Sofyan Amrabat ressort notamment, mais ce dernier est aussi dans les petits papiers du FC Barcelone pour assurer la succession de Sergio Busquets. Un dossier qui fait parler en Catalogne, surtout après un like du milieu de la Fiorentina sur Instagram.

Cet été, de nombreux changements sont attendus au PSG. Alors que le nom de José Mourinho circule avec insistance ces dernières semaines, le10sport.com vous a toutefois révélé qu’une arrivée du Special One n'était pas d’actualité. Foot Mercato avait pourtant indiqué que le Special One était en contact avec le PSG et qu’il s’imaginait déjà débarquer avec une recrue : Sofyan Amrabat.

Amrabat apprécié par le Barça

L’international marocain de la Fiorentina a la cote sur le mercato, le FC Barcelone s’intéressant notamment à lui pour la succession de Sergio Busquets. La formation de Serie A réclame de son côté 40M€ pour son milieu, qui risque de faire parler de lui cet été.

Un like sur Instagram n’est pas passé inaperçu