Transfert XXL loupé : La décision radicale du PSG avec une star de Barcelone !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, après avoir recruté Olga Carmona pour son équipe féminine, le PSG a tenté de s'offrir une autre star espagnole. En effet, le club de la capitale a tenté le coup avec Alexia Putellas, qui fait le bonheur du FC Barcelone. Malgré voilà que la tentative du PSG ne s'est pas concrétisée. Et pour cause...

Sacrée Ballon d'Or féminin en 2021 et 2022, Alexia Putellas est aujourd'hui considérée comme l'une des meilleures joueuses du monde. Faisant le bonheur du FC Barcelone, l'Espagnole a toutefois eu la possibilité de s'engager avec le PSG cet été. En effet, le club de la capitale a tenté le gros coup de s'offrir Putellas. En vain.

Putellas recale le PSG ! Entre le PSG et Alexia Putellas, ça ne s'est donc pas fait. La joueuse du FC Barcelone a refusé de rejoindre la capitale française. Une décision à propos de laquelle Putellas avait expliqué : « Quand cette offre est arrivée, ça s'est passé comme avec le reste des propositions. J'ai parlé avec le club : "Que se passe-t-il ? Que voulez-vous ? Vous comptez sur moi ou non ?". Le débat s'est terminé là. Le présent, c'est le maillot que je porte ».