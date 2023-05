Transfert XXL décidé, le PSG fait une promesse à Mbappé

Axel Cornic

L’énième échec en Ligue des Champions et les résultats catastrophiques des derniers mois vont pousser les dirigeants du Paris Saint-Germain à faire de nouveaux changements en profondeur, avec un effectif qui pourrait être chamboulé. C’est notamment le cas en attaque, où Luis Campos devra trouver des nouveaux soutiens pour Kylian Mbappé.

Le mercato qui approche à grands pas s’annonce très important pour la suite du projet QSI, mais également pour l’avenir de Kylian Mbappé. Car dans un peu plus d’un an, la star française pourra claquer la porte du PSG et du côté de Doha on souhaite absolument éviter un tel scénario.

La fin de la MNM

Cela passera donc par le recrutement pour la saison prochaine, qui pourrait notamment être marqué par le départ de Lionel Messi ou de Neymar. Une prolongation semblait possible pour l’Argentin, mais après les récentes évènements les chances de le voir signer un nouveau contrat ont grandement diminué et certains annoncent déjà une séparation, deux ans après son arrivée au PSG.

Osimhen a été promis à Mbappé

Pour accompagner Mbappé à partir de la saison prochaine, nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG souhaite notamment miser sur Rafael Leao. Ce dernier n’est toutefois pas le seul ancien du LOSC dans le viseur de Luis Campos, qui souhaiterait également recruter Victor Osimhen. RMC Sport parle même du Nigérian comme la grande priorité de l’été parisien.

Un nouveau transfert record pour le PSG ?