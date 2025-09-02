Transfert surprise : L’invitation inattendue du PSG !

Pierrick Levallet

Les dernières heures du mercato ont réservé quelques surprises, notamment du côté du PSG. Alors que le club de la capitale s’activait pour clore les derniers départs, les dirigeants parisiens en ont profité pour enregistrer l'arrivée de Khalil Ayari. L’attaquant de 20 ans avait été invité plus tôt cet été au Campus afin d’y passer des tests avant d’être recruté.

Le dernier jour du mercato a été assez mouvementé du côté du PSG. Le club de la capitale est passé à la vitesse supérieure pour boucler les départs de Marco Asensio, Randal Kolo Muani et Gianluigi Donnarumma. Mais dans le même temps, les dirigeants parisiens ont profité des dernières heures avant que le marché des transferts ne ferme ses portes pour finaliser un transfert surprise.

Khalil Ayari rejoint le PSG ! En effet, le PSG s’est attaché les services de Khalil Ayari. L’attaquant de 20 ans, qui évoluait avec le Stade Tunisien la saison passée, a rejoint l’équipe Espoirs des Rouge-et-Bleu. « Fierté du Bardo, étoile montante du football tunisien. Le Stade Tunisien confirme le transfert de Khalil Ayari au PSG et lui souhaite beaucoup de succès » peut-on d’ailleurs lire sur le communiqué publié par son club formateur sur X.