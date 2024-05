Transfert surprise au PSG, une star est menacée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi, la presse russe lâchait une petite bombe en révélant que le PSG était intéressé par le portier de Krasnodar, Matvey Safonov. Un accord pour un transfert avoisinant les 20M€ était même sur le point d'être trouvé. Une sacrée surprise qui ne devrait pas plaire à Gianluigi Donnarumma. Et pour cause, l'idée serait bien de concurrencer l'Italien pour le poste de gardien numéro 1.

En coulisses, le PSG a lancé les grandes manœuvres pour son mercato qui prévoit l'arrivée d'au moins un joueur par ligne. Et visiblement, le poste de gardien de but est concerné par ce chantier puisque les noms de Lucas Chevalier (LOSC) et Mike Maignan (AC Milan) ont circulé ces derniers jours. Cependant, Luis Campos préparait un transfert inattendu à ce poste.

Safonov, le transfert surprise du PSG ?

En effet, Championat révélait jeudi que le PSG et Krasnodar étaient sur le point de trouver un accord pour le transfert de Matvey Safonov contre un chèque d'environ 20M€. Une sacrée surprise compte tenu du fait que le nom du portier de la sélection russe n'avait jamais circulé du côté du PSG ces derniers mois. Et pourtant, ce transfert semble bien se confirmer, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour Gianluigi Donnarumma.

«Il y aura une bataille pour le poste de numéro un si le transfert a lieu»