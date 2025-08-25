Transfert surprise à l’OM : La presse espagnole relance tout !

Avec le départ probable d’Adrien Rabiot, l’OM est à la recherche d’un remplaçant au Français sur le marché des transferts. Le club phocéen prospecte en Espagne et vise notamment Dani Ceballos. Toutefois, un départ du Real Madrid semble très compliqué pour le milieu de terrain, qui ne pourrait s’en aller que si une bonne offre se présente.
Depuis le début du mercato, l’OM a été très actif en bouclant de nombreux transferts. Le club phocéen ne compte d’ailleurs pas s’arrêter avant la fin du marché des transferts et vise encore plusieurs arrivées, sur toutes les lignes. Dernièrement, c’est pour un milieu de terrain que Pablo Longoria s’active.
L’OM piste Ceballos
D’après les journalistes Fabrizio Romano et Matteo Moretto, l’OM aurait trouvé le remplaçant d’Adrien Rabiot en Espagne. Ce dernier est poussé vers la sortie à cause de sa bagarre avec Jonathan Rowe, et Dani Ceballos pourrait peut-être lui succéder. L’opération pourrait prendre la forme d’un prêt avec option, voire obligation d’achat.
Ceballos pourrait rester au Real Madrid
Même si Dani Ceballos semble être ouvert à un départ, cela sera compliqué de lui faire quitter le Real Madrid. En effet, selon les informations de Sport, il serait peu probable que le milieu de terrain s’en aille à l’heure actuelle. Seule une bonne offre pourrait le faire aller voir ailleurs. Reste à voir si l’OM saura trouver les bons arguments.