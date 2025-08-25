Transfert surprise à l’OM : La presse espagnole relance tout !

Alexis Brunet

Avec le départ probable d’Adrien Rabiot, l’OM est à la recherche d’un remplaçant au Français sur le marché des transferts. Le club phocéen prospecte en Espagne et vise notamment Dani Ceballos. Toutefois, un départ du Real Madrid semble très compliqué pour le milieu de terrain, qui ne pourrait s’en aller que si une bonne offre se présente.

Depuis le début du mercato, l’OM a été très actif en bouclant de nombreux transferts. Le club phocéen ne compte d’ailleurs pas s’arrêter avant la fin du marché des transferts et vise encore plusieurs arrivées, sur toutes les lignes. Dernièrement, c’est pour un milieu de terrain que Pablo Longoria s’active.

L’OM piste Ceballos D’après les journalistes Fabrizio Romano et Matteo Moretto, l’OM aurait trouvé le remplaçant d’Adrien Rabiot en Espagne. Ce dernier est poussé vers la sortie à cause de sa bagarre avec Jonathan Rowe, et Dani Ceballos pourrait peut-être lui succéder. L’opération pourrait prendre la forme d’un prêt avec option, voire obligation d’achat.