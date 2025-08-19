Transfert - PSG : Hakimi, c’est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré le nombre incalculable de matches disputés par Achraf Hakimi la saison dernière, le PSG a décidé de ne pas recruter de doublure au Marocain cet été. Par conséquent, c’est Warren Zaïre-Emery qui se charge d’occuper le poste de latéral droit pour faire souffler l’ancien Madrilène. Un choix validé par Walid Acherchour.

C'est un choix assez inattendu. Alors qu'Achraf Hakimi a enchaîné les matches la saison dernière, sans doublure officielle, le PSG a décidé de poursuivre de cette façon sans recruter de latéral droit. Dans cette optique, c'est Warren Zaïre-Emery qui semble amené à jouer le rôle de doublure de l'international marocain. Il était d'ailleurs aligné à ce poste dimanche soir à Nantes. Et Walid Acherchour valide ce choix.

Zaïre-Emery, nouvelle doublure d’Hakimi « Zaïre-Emery est devenu le back-up d'Hakimi et dans ce rôle là, il est bien meilleur qu'au milieu de terrain. Il va avoir le syndrome de Camavinga au Real Madrid. Tu vas te rendre compte que quand il arrive en deuxième lame au poste de latéral façon milieu de terrain, il est plus dangereux que quand il est immobile sur le trio du milieu », assure-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant d’estimer qu’il faudra en revanche des recrues dans le secteur offensif.