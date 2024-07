Transfert prioritaire au PSG, réunion au sommet avec Al-Khelaïfi

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant jusqu’à présent bouclé seulement le transfert de Matvey Safonov, le PSG toucherait désormais au but pour Joao Neves (Benfica). La deuxième recrue serait donc imminente pour le club de la capitale, mais également la troisième. En effet, à Paris, on pousserait très fort pour Désiré Doué et une réunion au sommet a été révélée pour le crack de Rennes.

Kylian Mbappé parti, le PSG redémarre sur un nouveau projet et le club de la capitale semble vouloir donner une place importance à la jeunesse. En ce sens, le choix a été fait de se jeter sur Joao Neves (19 ans, Benfica) au milieu de terrain. Mais le PSG ne va pas s’arrêter là. A Paris, on aurait décidé de passer à la vitesse supérieure pour réussir à s’offrir Désiré Doué, actuellement à Rennes.

Le PSG passe la vitesse supérieure pour Doué

Au PSG, on veut vraiment Désiré Doué et on mettrait visiblement les moyens pour y arriver. Journaliste pour Sky, Florian Plettenberg fait ainsi savoir que le crack français de Rennes serait actuellement la top priorité du club de la capitale. En ce sens, une réunion aurait eu lieu entre Doué, sa famille, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi afin d’exposer le projet parisien.

Un transfert encore loin d’être fait

Le transfert de Désiré Doué est toutefois encore loin d’être fait pour le PSG. Tout d’abord à cause de la concurrence du Bayern Munich. Le club bavarois pousserait également très fort puisqu’une offre de 55M€ serait partie. Du côté de Paris, on aurait également formulé une proposition dans ces eaux-là, mais il faudra plus pour convaincre Rennes. En Bretagne, un chèque de plus de 60M€ serait réclamé pour Doué.