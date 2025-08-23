Transfert polémique : Il quitte l'OM, son pote balance tout sur les moqueries !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré ce qu'il avait dit il y a quelques années, Valentin Rongier s'est engagé avec Rennes cet été. Transféré par l'OM, l'ancien du FC Nantes a suscité une vive polémique en posant ses valises au sein de l'effectif d'Habib Beye. Attaqué et critiqué, Rongier a également été moqué par certains de ses amis. Ça a notamment été le cas d'Adrien Thomasson, avec qui il a joué chez les Canaris.

A 30 ans, Valentin Rongier est désormais un joueur de Rennes. Cet été, le milieu de terrain a quitté l'OM et ce transfert en a bien évidemment surpris et agacé plus d'un an. En effet, du temps où il était au FC Nantes, Rongier n'avait pas été tendre à l'égard du club breton, qu'il avait même juré de ne jamais rejoindre. Mais dans le football, il ne faut jamais dire jamais et le voilà donc aujourd'hui à Rennes. Alors que ce transfert a suscité la colère des supporters bretons, il a également été à l'origine de certaines moqueries de la part des amis de Valentin Rongier.

« On les appelle les galettes saucisses les Rennais » Interrogé par le média Capté, Adrien Thomasson, ancien coéquipier de Valentin Rongier au FC Nantes, a ainsi fait savoir : « Vu qu’il a signé à Rennes, je lui ai envoyé une petite pique. Il m’a expliqué un peu comment ça s’est passé. C’est vrai qu’en étant ancien Nantais, ça m’a surpris de le voir signer à Rennes. Je lui ai dit que je ne l’imaginais pas du tout avec ce maillot rouge et noir. On les appelle les galettes saucisses les Rennais et c’est comme ça que je l’ai appelé. J’ai changé le nom du groupe qu’on a en commun et lui a rigolé. Il l’a bien pris. C’est le foot d’aujourd’hui je dirais ».