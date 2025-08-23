Transfert polémique : Il quitte l'OM, son pote balance tout sur les moqueries !

Malgré ce qu'il avait dit il y a quelques années, Valentin Rongier s'est engagé avec Rennes cet été. Transféré par l'OM, l'ancien du FC Nantes a suscité une vive polémique en posant ses valises au sein de l'effectif d'Habib Beye. Attaqué et critiqué, Rongier a également été moqué par certains de ses amis. Ça a notamment été le cas d'Adrien Thomasson, avec qui il a joué chez les Canaris.
A 30 ans, Valentin Rongier est désormais un joueur de Rennes. Cet été, le milieu de terrain a quitté l'OM et ce transfert en a bien évidemment surpris et agacé plus d'un an. En effet, du temps où il était au FC Nantes, Rongier n'avait pas été tendre à l'égard du club breton, qu'il avait même juré de ne jamais rejoindre. Mais dans le football, il ne faut jamais dire jamais et le voilà donc aujourd'hui à Rennes. Alors que ce transfert a suscité la colère des supporters bretons, il a également été à l'origine de certaines moqueries de la part des amis de Valentin Rongier.
« On les appelle les galettes saucisses les Rennais »
Interrogé par le média Capté, Adrien Thomasson, ancien coéquipier de Valentin Rongier au FC Nantes, a ainsi fait savoir : « Vu qu’il a signé à Rennes, je lui ai envoyé une petite pique. Il m’a expliqué un peu comment ça s’est passé. C’est vrai qu’en étant ancien Nantais, ça m’a surpris de le voir signer à Rennes. Je lui ai dit que je ne l’imaginais pas du tout avec ce maillot rouge et noir. On les appelle les galettes saucisses les Rennais et c’est comme ça que je l’ai appelé. J’ai changé le nom du groupe qu’on a en commun et lui a rigolé. Il l’a bien pris. C’est le foot d’aujourd’hui je dirais ».
« A sa place, je ne sais pas ce que j’aurais fait »
« Est-ce que c’est mon foot ? C’est difficile à répondre. A sa place, je ne sais pas ce que j’aurais fait. Je ne peux pas dire que je ne l’aurais pas fait parce que chacun a ses raisons, ses valeurs. Après, dans le foot actuel, plus rien ne me surprend. C’est totalement différent d’il y a une dizaine ou vingtaine d’années en arrière. Je pars aussi du principe qu’il ne faut jamais dire jamais parce que ça peut te rattraper rapidement », a ajouté Adrien Thomasson, aujourd'hui au RC Lens.