Transfert - OM : Il refuse le retour de cet international algérien !

Arrivé en prêt lors du mercato hivernal, Ismaël Bennacer fait beaucoup parler de lui en ce moment. Son avenir est en effet des plus flous, puisque l’Olympique de Marseille a décidé de ne pas lever son option d’achat à 12M€. Du côté de l’AC Milan on ne semble également pas compter sur lui, avec le nouveau coach Massimiliano Allegri qui semble déjà avoir tranché pour la saison prochaine.

Il semblait pouvoir être la recrue parfaite pour renforcer le milieu de Roberto De Zerbi . Mais Ismaël Bennacer n’a pas vraiment un grand impact sur l’ OM lors de la deuxième partie de saison, avec douze petites apparitions et 650 minutes jouées au total en Ligue 1 . D’ailleurs, la comparaison avec Adrien Rabiot , Pierre-Emile Højbjerg ou encore Valentin Rongier n’arrange en rien son bilan.

Allegri choisit Fofana et Loftus-Cheek

Car Ismaël Bennacer ne semble pas avoir sa place à l’AC Milan ! Une tendance confirmée ce samedi par La Gazzetta dello Sport, qui explique que Massimiliano Allegri souhaiterait donner la priorité à Youssouf Fofana et Ruben Loftus-Cheek pour former son milieu de terrain. Il faudra ainsi trouver une solution pour le natif de Arles, qui en plus d’un nouveau prêt à l’OM pourrait rebondir du côté de la Fiorentina, où il retrouverait son ancien coach Stefano Pioli.