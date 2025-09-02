Transfert inévitable, l’OM l’a sauvé ?

Axel Cornic

La défense de l’Olympique de Marseille a totalement changé de visage, avec notamment les arrivées de Facundo Medina, Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley ou encore Emerson Palmieri. Mais celle qui a le plus fait parler est bien la signature de Benjamin Pavard, arrivé en prêt en provenance de l’Inter.

A la fin de la saison dernière, avec la qualification pour la Ligue des Champions en poche, on assurait à Marseille que l’été allait être calme. Pourtant, nous voilà en septembre et l’équipe de Roberto De Zerbi a été totalement chamboulée, avec une douzaine de recrues qui sont arrivées à l'OM. Et le secteur qui a connu le plus de mouvements est la défense, annoncé comme le chantier principal de ce marché des transferts.

Pavard débarque à l’OM Dès le début de l’été, un premier renfort de taille est arrivé, Avec Facundo Medina. Mais c’est surtout dans les derniers jours que les choses se sont animées, puisque l’OM a bouclé le retour en Ligue 1 de Nayef Aguerd, mais surtout de Benjamin Pavard. L’ancien du LOSC est arrivé sous la forme d’un prêt payant à 2,5M€, avec une option d’achat vraisemblablement fixée à 15M€. Il pourrait ainsi coûter plus de 17M€, si jamais les dirigeants marseillais décident de le garder.