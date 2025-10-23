Transfert historique : L’OL annonce un «joueur important» !

Le mercato a fait des dégâts à l’OL cet été. Le club rhodanien a perdu plusieurs de ses meilleurs éléments. La défense est toutefois restée presque intacte. Moussa Niakhaté, joueur le plus cher jamais acheté par la formation lyonnaise, est d’ailleurs un joueur clé du onze de Paulo Fonseca, qui n’a pas manqué de le faire savoir.
Le mercato a été catastrophique pour l’OL cet été. Sa situation financière ayant atteint un stade critique, le club rhodanien s’est séparé de plusieurs de ses meilleurs éléments pour renflouer ses caisses. Le secteur défensif est néanmoins resté presque intact. Moussa Niakhaté est d’ailleurs devenu un élément clé de l’équipe de Paulo Fonseca, qui n’a pas manqué de le faire savoir.
«Moussa est un joueur important»
« Naturellement, Moussa est un joueur important. Mais nous devons aussi prévoir l'avenir : en décembre et janvier nous n'aurons pas Moussa et Clinton (Mata), en raison de la CAN, nous devons préparer les autres joueurs. C'est vrai, beaucoup de monde a dit que Ruben (Kluivert) n'était pas bien mais il a très bien joué des matches plus difficiles » a expliqué l’entraîneur de l’OL en conférence de presse ce mercredi.
L'OL a lâché une somme record pour le transfert de Niakhaté
Pour rappel, Moussa Niakhaté est le joueur le plus cher jamais acheté par l’OL. Les dirigeants lyonnais ont déboursé 32M€ lors de l’été 2024 pour le recruter. La première saison de l’international sénégalais a d’ailleurs été plutôt mitigée dans le Rhône. Le défenseur de 29 ans a néanmoins su redresser la barre et impressionne depuis le début de l’exercice 2025-2026.