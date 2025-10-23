Transfert historique : L’OL annonce un «joueur important» !

Pierrick Levallet

Le mercato a fait des dégâts à l’OL cet été. Le club rhodanien a perdu plusieurs de ses meilleurs éléments. La défense est toutefois restée presque intacte. Moussa Niakhaté, joueur le plus cher jamais acheté par la formation lyonnaise, est d’ailleurs un joueur clé du onze de Paulo Fonseca, qui n’a pas manqué de le faire savoir.

«Moussa est un joueur important» « Naturellement, Moussa est un joueur important. Mais nous devons aussi prévoir l'avenir : en décembre et janvier nous n'aurons pas Moussa et Clinton (Mata), en raison de la CAN, nous devons préparer les autres joueurs. C'est vrai, beaucoup de monde a dit que Ruben (Kluivert) n'était pas bien mais il a très bien joué des matches plus difficiles » a expliqué l’entraîneur de l’OL en conférence de presse ce mercredi.