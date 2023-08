Transfert historique au RC Lens, il se justifie

Jean de Teyssière

Le RC Lens a frappé un gros coup sur le mercato estival en arrachant la pépite de Montpellier, Elye Wahi, contre 35M€. Au passage, cette indemnité de transfert fait du jeune Français de 20 ans la plus grosse vente de l'histoire du MHSC mais également le plus gros achat de l'histoire du RC Lens. Quelques jours après son arrivée et ses premières minutes au Parc des Princes lors de la défaite de son équipe face au PSG (1-3), il s'est expliqué sur son choix de rejoindre le club nordiste.

Avec Kylian Mbappé, Elye Wahi est le deuxième joueur de l'histoire de la Ligue 1 depuis 40 ans à avoir marqué 20 buts avant ses 20 ans. Pas de quoi encore le comparer au crack de Bondy, lui n'a pas joué le titre ni la Ligue des Champions l'année dernière, mais qui pourrait bien passer un cap avec sa nouvelle équipe du RC Lens, engagé en Ligue des Champions cette saison.

« J’ai choisi Lens parce que c’est un club historique français »

Au cœur d'une série diffusée dans l'émission Téléfoot sur TF1 , Elye Wahi a expliqué pourquoi il a choisi de venir au RC Lens : « J’ai choisi Lens parce que c’est un club historique français. »

« J’avais un palier à franchir, rester en France était pour moi une continuité »