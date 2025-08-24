Transfert historique au PSG : Neymar s'est trompé, les erreurs qui ont conduit à sa signature complètement ratée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2017, le PSG décidait d'écrire l'histoire en réalisant le plus gros transfert pour un joueur de football. C'est ainsi que Neymar avait été débauché au FC Barcelone en levant sa clause libératoire de 222M€. Dans l'ombre de Lionel Messi en Catalogne, le Brésilien avait donc dit oui à la proposition parisienne. Une erreur !

Voulant s'inviter à la table des plus grands, le PSG n'avait pas lésiné sur les moyens pour tenter de remporter sa première Ligue des Champions. C'est ainsi qu'en 2017, un mercato XXL avait été réalisé avec notamment le transfert historique de Neymar. Moyennant le paiement de sa clause libératoire de 222M€ au FC Barcelone, le Brésilien est ainsi devenu le joueur le plus cher de l'histoire. Neymar s'est ainsi envolé de ses propres ailes, quittant par la même occasion l'ombre de Lionel Messi en Catalogne.

« Neymar a commis une erreur » Devenu numéro 1 au PSG, ce choix de Neymar avait été vivement critiqué à l'époque. Et il l'est encore aujourd'hui. En effet, pour Mundo Deportivo, Santi Nolla est revenu sur l'erreur du Brésilien avec ce transfert, expliquant notamment : « Neymar a commis une erreur en quittant le Barça, forcé par une promesse de rejoindre le PSG avec Alves, mal conseillé et sans vision pour l'avenir ».