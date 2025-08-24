Transfert historique au PSG : Neymar s'est trompé, les erreurs qui ont conduit à sa signature complètement ratée !

A l'été 2017, le PSG décidait d'écrire l'histoire en réalisant le plus gros transfert pour un joueur de football. C'est ainsi que Neymar avait été débauché au FC Barcelone en levant sa clause libératoire de 222M€. Dans l'ombre de Lionel Messi en Catalogne, le Brésilien avait donc dit oui à la proposition parisienne. Une erreur !
Voulant s'inviter à la table des plus grands, le PSG n'avait pas lésiné sur les moyens pour tenter de remporter sa première Ligue des Champions. C'est ainsi qu'en 2017, un mercato XXL avait été réalisé avec notamment le transfert historique de Neymar. Moyennant le paiement de sa clause libératoire de 222M€ au FC Barcelone, le Brésilien est ainsi devenu le joueur le plus cher de l'histoire. Neymar s'est ainsi envolé de ses propres ailes, quittant par la même occasion l'ombre de Lionel Messi en Catalogne.
« Neymar a commis une erreur »
Devenu numéro 1 au PSG, ce choix de Neymar avait été vivement critiqué à l'époque. Et il l'est encore aujourd'hui. En effet, pour Mundo Deportivo, Santi Nolla est revenu sur l'erreur du Brésilien avec ce transfert, expliquant notamment : « Neymar a commis une erreur en quittant le Barça, forcé par une promesse de rejoindre le PSG avec Alves, mal conseillé et sans vision pour l'avenir ».
« L'entourage de Neymar pensait qu'il ne pourrait pas briller dans l'ombre de Leo »
« Le jour où il a pris l'équipe sur ses épaules lors de la victoire 6-1 des Blaugrana contre les Parisiens, Messi était à la une des journaux. L'entourage de Neymar pensait qu'il ne pourrait pas briller dans l'ombre de Leo. Une erreur. C'était sa meilleure période, mais même lui ne l'a pas compris ainsi. Il est parti en Ligue 1, où, avant de signer, il ne pouvait nommer trois équipes lorsqu'on lui demandait en privé. Il aurait beaucoup progressé aux côtés de Messi, mais il a également subi des pressions pour partir. Il avait tort », a poursuivi le journaliste espagnol.