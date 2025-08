Transfert historique à l’OM, il fait une annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif depuis l’ouverture du mercato, l’OM a notamment réussi à boucler le plus gros transfert de son histoire, en déboursant ainsi 35M€ pour recruter Igor Paixao en provenance de Feyenoord. Un transfert historique qui met une grosse pression sur l’ailier brésilien qui a conscience des attentes autour de son transfert.

En rejoignant l'OM cet été, Igor Paixao est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen. En effet, l'ailier brésilien s'est engagé en provenance de Feyenoord pour environ 35M€ bonus compris. Par conséquent, Paixao sera très attendu cette saison, et lors de son passage devant les médias pour sa présentation officielle, il a reconnu que le montrant de son transfert représentait une pression qu'il fallait gérer.

Paixao évoque le montant de son transfert « Je pense que ça augmente la responsabilité, c’est certain. Mais c’est une pression médiatique. Ce n’est pas juste à cause du montant du transfert. On doit montrer autre chose. Je vais le prouver à l’entraînement comme en match, et je suis sûr que ça se passera bien. Je vais tout faire pour que cela en vaille vraiment la peine », affirme-t-il devant les médias, avant d’évoquer sa petite blessure qui va retarder ses débuts avec l’OM.