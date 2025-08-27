Transfert historique à l’OM : C’est confirmé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le Club Bruges a revu sa position pour Joel Ordóñez, l’Olympique de Marseille n’a pas l’intention de lâcher le morceau pour le défenseur équatorien, déterminé à rejoindre la cité phocéenne. La direction phocéenne fait le maximum en coulisse afin de boucler ce dossier qui risque d’animer les derniers jours du mercato.

Après CJ Egan-Riley et Facundo Medina, un autre renfort défensif pourrait débarquer à l’OM. C’est en tout cas la volonté des dirigeants qui souhaitent attirer Joel Ordóñez, impliqué dans un bras de fer avec Bruges qui a revu sa position le concernant. Alors que le club phocéen a répondu aux exigences en formulant une offre de 25M€, plus 5M€ de bonus (ce qui ferait de lui le renfort défensif le plus cher de l'histoire de l'OM), la formation belge ne compte plus céder l’international équatorien, très agacé par ce revirement de situation.

L’OM ne lâche rien pour Joel Ordóñez Joel Ordóñez fait donc le forcing pour boucler son transfert à l’OM, séchant l’entraînement avec le Club Bruges. De leur côté, Pablo Longoria et ses équipes sont toujours décidés à parvenir à un accord et ne lâchent pas le morceau. Ce mardi, les Marseillais travaillaient encore sur un déblocage de la situation selon le journaliste Sacha Tavolieri, confirmant les récentes informations parues dans La Provence.