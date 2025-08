Transfert - Greenwood : La décision radicale de l’OM !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est question ces derniers jours d’un intérêt de l’Arabie Saoudite pour Mason Greenwood, l’OM a activé une nouvelle piste au même poste, celle menant à Edon Zhegrova. Toutefois, cela ne serait pas dans l’optique d’anticiper un éventuel départ de l’Anglais, mais bien pour apporter encore plus de concurrence dans le couloir droit.

Déjà intéressée l’été dernier, l’ Arabie Saoudite et plus précisément Al-Nassr est toujours sur la piste de Mason Greenwood . « Actuellement, le prix du joueur est un prix impossible pour Al-Nassr y compris pour l'Arabie Saoudite. Al-Nassr voudrait le recruter, mais l'OM le voit comme un joueur clé du projet de De Zerbi », a indiqué Fabrizio Romano , alors que selon Ben Jacobs , l’ OM réclamerait environ 98M€ pour se séparer de son attaquant.

À un an de la fin de son contrat, Zhegrova veut quitter le LOSC

On pourrait alors penser que cette piste a été activée pour anticiper un éventuel départ de Mason Greenwood, mais Foot Mercato assure que ce n’est pas le cas. En effet, les dirigeants marseillais souhaiteraient s’attacher les services d’Edon Zhegrova pour concurrencer l’Anglais dans le couloir droit et non pour le remplacer. Âgé de 26 ans, l’ailier n’a plus qu’un an de contrat avec le LOSC et a déjà refusé une prolongation. Comme le confiait Olivier Létang début juillet lors de la présentation d’Olivier Giroud, « Edon a exprimé son souhait de partir ». Son dernier match remonte au mois de décembre 2024, face à l’OM (1-1).