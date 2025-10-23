Transfert d’un gros buteur au PSG, «je dis oui» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé dans le collimateur du PSG qui apprécie son profil depuis un bon moment, Julián Alvarez serait-il une bonne pioche ? Pierre Ménès se prononce sur le buteur argentin de l'Atlético de Madrid dont il apprécie les qualités, et il valide déjà à 100% Alvarez dans le collectif de Luis Enrique au PSG.

Et si le PSG recrutait un champion du Monde 2022 dans les mois à venir ? Déjà positionné sur le profil de Julián Alvarez (25 ans) avant que ce dernier ne signe finalement pour l'Atlético de Madrid à l'été 2024, le club de la capitale en pincerait toujours pour le buteur argentin. Pierre Ménès a évoqué ce dossier Alvarez au PSG dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, et valide plus que jamais ce profil qu'il juge parfaitement compatible avec Luis Enrique.

« Alvarez au PSG, je dis oui tous les jours » « Alvarez au PSG, je dis oui tous les jours. C'est un super joueur. Il est totalement Luis Enrique-compatible, parce qu’il est capable de participer à la construction du jeu, il défend. Il a quand même un bon rendement physique. Ce n'est pas du tout une pointe fixe sans intérêt comme Ramos peut l’être », lâche Ménès.