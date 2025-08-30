Transfert d'Olivier Giroud - «Je l'ai appelé» : Un ami prend son teléphone, c'est fini

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Treize ans après son départ de Montpellier, Olivier Giroud a retrouvé la Ligue 1 cet été en s'engageant en faveur du LOSC, à la surprise générale. Et pourtant, son ami Laurent Koscielny aurait pu être à l'origine d'une signature encore plus retentissante... chez le promu lorientais. Il dit tout !

Entre 2012 et 2018, Laurent Koscielny a de nouveau été le coéquipier d'Olivier Giroud à Arsenal. A nouveau, en raison d'une première collaboration à Tours le temps de la saison 2008/2009. Les deux ex-internationaux français ont noué une amitié étroite au fil des années. Au point où, Koscielny a tenté une opération improbable cet été.

«J’aurais tout de suite signé pour l’avoir» Un après son départ de l'AC Milan pour le Los Angeles FC, Olivier Giroud a prématurément mis un terme à son rêve américain en choisissant de revenir sur le Vieux Continent... à Lille ! Avant de signer au LOSC, un tout autre transfert en Ligue 1 aurait pu avoir lieu. « Je l’ai appelé pour savoir ce qu’il voulait faire avec son club de Los Angeles. Mais c’est toujours difficile de pouvoir obtenir des joueurs comme ça. J’aurais tout de suite signé pour l’avoir, mais cela reste un joueur qui a un certain standing, qui recherche la performance et le top niveau ».