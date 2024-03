Transfert de rêve au PSG, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, le PSG a mené un mercato assez léger en recrutant Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo, mais seul le dernier cité a débarqué. Le défenseur brésilien a débarqué pour 20M€ en provenance de Sao Paulo. Et visiblement, Beraldo semble en plein rêve depuis qu'il a signé au PSG. Un transfert qui lui a permis d'être convoqué avec la sélection auriverde.

Lors du mercato d'hiver, le PSG s'est montré assez discret, recrutant Gabriel Moscardo, qui ne débarquera que l'été prochain, et Lucas Beraldo. Arrivé pour 20M€ en provenance de Sao Paulo, le jeune défenseur brésilien s'est finalement imposé comme un joueur important, profitant des absences à son poste, ce qui lui permet déjà d'être convoqué avec le Brésil. Lucas Beraldo ne cache donc pas sa joie.

Beraldo est en plein rêve au PSG

« Même dans mes meilleurs rêves, je ne pouvais pas imaginer aller aussi vite, mais je suis prêt à profiter de ce moment de la meilleure façon possible. Je dois remercier le sélectionneur Dorival et son staff pour l’opportunité, et Dieu pour tout ce que j’ai vécu. Non seulement pour avoir porté le maillot de l’équipe nationale, mais aussi pour le PSG », révèle le défenseur du PSG dans les colonnes de Globo , avant d’évoquer son adaptation à Paris.

«Même dans mes meilleurs rêves, je ne pouvais pas imaginer aller aussi vite»