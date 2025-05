Transfert de Rayan Cherki : Grosse annonce à Paris !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Rayan Cherki a annoncé samedi dernier son départ de l'OL, et le jeune crack s'apprête donc à vivre le premier transfert de sa carrière cet été. En attendant de connaitre sa future destination, Cherki a été convoqué pour la première fois par Didier Deschamps en équipe de France. Et le sélectionneur national, depuis sa conférence de presse à Paris, a indiqué que Cherki ne lui avait pas annoncé son prochain club.

Auteur d'une très bonne saison avec l' OL , Rayan Cherki (21 ans) s'apprête donc à quitter son club formateur comme il l'a lui-même annoncé samedi dernier à l'issue de la dernière journée de championnat. Le jeune attaquant, qui avait été proche de signer au PSG l'été dernier, ne figure plus sur la short-list de Luis Campos comme Le10Sport vous l'a révélé en exclusivité , et difficile de savoir à ce jour quel sera le futur club de Cherki . En attendant, le crack de l' OL fait l'actualité avec une autre nouvelle de taille...

« Une étape importante pour lui »

Rayan Cherki a en effet été convoqué pour la première fois de sa carrière en équipe de France ce mercredi, et Didier Deschamps a justifié ce choix en conférence de presse depuis le siège de la FFF, à Paris : « Il s'inscrit toujours dans un collectif. Il a des capacités à pouvoir faire la différence avec le dribble et la passe. Il est utilisé surtout dans deux positions: soit légèrement excentré sur le côté droit, ou au coeur du jeu. Qu'il garde sa créativité, sa spontanéité en étant le plus naturel possible. C'est une étape importante pour lui, qui demandera confirmation », indique le sélectionneur des Bleus, qui a ensuite lâché une confidence sur le futur transfert de Cherki.