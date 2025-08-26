Transfert de Rabiot : Il annonce une catastrophe à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Officiellement placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot devrait donc quitter l’OM d’ici la fin du mercato. Une situation qui va pousser le club phocéen à tenter de lui trouver un remplaçant, ce qui semble loin d’être gagné. Pascal Dupraz ne cache d’ailleurs pas son scepticisme quant à la capacité de l’OM à trouver mieux que Rabiot.

Depuis quelques jours, Adrien Rabiot est officiellement placé sur la liste des transferts. L'OM cherche donc une porte de sortie à son milieu de terrain et va devoir se creuser la tête pour le remplacer. Une quête qui s'annonce plus que compliquée selon Pascal Dupraz.

Dupraz s'interroge sur la succession de Rabiot « Comment on va faire pour remplacer sportivement Rabiot? C'était un joueur important de l'OM. Qui a accepté de venir à Marseille alors qu'il est ancien du PSG. Et qui malgré tout avait instauré une relation d'amour avec son public tant il était vanté par ses dirigeants et son entraîneur », rappelle-t-il au micro des Grandes Gueules du Sport sur RMC.