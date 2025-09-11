Transfert de Pavard : C'est terminé pour un joueur de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis quelques jours, Benjamin Pavard a été prêté à l'OM par l'Inter Milan avec une option d'achat avoisinant les 15M€. Le champion du monde 2018 est d'ailleurs arrivé à Marseille où il pourrait devenir un sérieux concurrent pour Leonardo Balerdi. Et la prestation du capitaine de l'OM avec l'Argentine ne devrait pas arranger les choses pour lui.

Dans les dernières heures du mercato, l'OM a décidé d'accélérer pour renforcer son secteur défensif. Dans cette optique, Benjamin Pavard a été prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat estimée à 15M€. Un signal fort envoyé à Leonardo Balerdi qui connaît un début de saison plus que délicat. Et cela ne s'est pas arrangé lors de la trêve internationale puisque sa prestation contre l'Equateur a été vivement critiquée dans la presse argentine, notamment TyC Sports.

Balerdi en plein galère « Il jouait bien jusqu’à ce que Valencia le bouge et qu’Otamendi soit expulsé. Il défendait en un contre un, s’est découvert et il a pris des risques (...) Leonardo Balerdi n’a pas su profiter de l’occasion. Son jeu était très faible. L’Argentine a une bonne défense centrale, mais c’est parce qu’elle compte sur Cuti Romero et Lisandro Martínez pour assurer la défense pendant longtemps », peut-on lire dans les colonnes TyC Sports qui donne un 5 à Leonardo Balerdi.